Violento impatto sul muretto a secco, donna di 50 anni muore dopo l’arrivo in ospedale

GIUGGIANELLO – È morta appena arrivata in ospedale. Filomena Civilla, 50 anni, residente a Minervino di Lecce, è spirata a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella prima serata di oggi, intorno alle 18, sulla strada provinciale che collega Palmariggi a Minervino di Lecce, in un tratto che si colloca nell'agro di Giuggianello, pressappoco a metà strada fra i due piccoli comuni dell'entroterra fra Maglie e Otranto.

La donna era strata estratta dalle lamiere dell'auto ancora in vita, per poi essere trasporta in ospedale. Ma le condizioni devono essere apparse critiche fin dai primi istanti. Anche perché particolarmente violento è stato l’impatto dell’auto che conduceva, una Lancia Y, contro un muretto a secco al bordo della strada.

La donna, che era da sola, per cause in fase d’accertamento ha perso il controllo del veicolo che, dopo la collisione e uno sbalzo di almeno una quindicina di metri, si è bloccato occupando parte di una delle due corsie. Il mezzo è andato completamente distrutto, dopo aver subito un ribaltamento ed essersi fermato sul lato sinistro.

Immediati sono stati i soccorsi, dopo chiamate di altri automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti per primi operatori del 118 e vigili del fuoco del distaccamento di Maglie, che l'hanno estratta dalle lamiere. La donna è stata quindi trasportata in codice rosso verso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Ma, una volta giunta qui, il suo cuore ha smesso di battere. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della stazione di Muro Leccese. Al momento la dinamica precisa è in fase di studio. Si è però trattato di un incidente autonomo, senza coinvolgimento di altri mezzi.