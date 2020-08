Alla guida di una utilitaria investe un ragazzo, non lo soccorre e s'allontana

TREPUZZI - Ha rimediato con ogni probabilità un trauma cranico e quando è stato soccorso era cosciente. Il personale del 118 accorso sul posto lo ha trasportato in codice rosso al "Vito Fazzi" di Lecce: procedura standard, imposta per il colpo alla testa e per la dinamica stessa dell'episodio, per la quale non si devono sottovalutare eventuali lesioni a organi interni. Ha 16 anni il ragazzo investito poco dopo le 20 a Trepuzzi, in via Surbo, nei pressi di un bar e del campo sportivo.

I carabinieri e gli agenti di polizia locale stanno intanto raccogliendo tutti gli elementi utili per rintracciare il conducente di una utilitaria di colore nero, che, dopo l'impatto, non si è fermato a prestare soccorso preferendo allontanarsi. Telecamere di sorveglianza presenti in zona potrebbero favorire la chiusura del cerchio e non si esclude nemmeno che la persona che era alla guida dell'auto, col senno del poi, decida spontaneamente di palesarsi.