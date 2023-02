Impatto violento tra auto e ciclomotore: 18enne trasportato d’urgenza in ospedale

COPERTINO - Un grave incidente si è verificato in serata all’ingresso di Copertino: in seguito ad un violento scontro tra un'auto e un ciclomotore un ragazzo del posto è stato trasportato d’urgenza in ambulanza, a sirene spiegate, in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Le condizioni del giovane 18enne, che era in sella al suo ciclomotore Yamaha, sono apparse subito gravi in seguito all’impatto e dopo lo scontro con una Nissan Micra.

Il ragazzo, che indossava regolarmente il casco, ha riportato un forte trauma cranico e diverse altre contusioni agli arti e al costato e dopo l’incidente ha perso anche i sensi. Una volta giunti sul posto i sanitari del servizio del 118 lo hanno trasportato tempestivamente presso il pronto soccorso del Vito Fazzi. Da lì è stato poi disposto il trasferimento in sala operatoria.

L’incidente si è verificato poco prima della 20 alle porte di Copertino, su via Esterna Lecce, non distante dal campo sportivo comunale. Si tratta di un lungo rettilineo che si ricongiunge con via Vittorio Emanuele III in entrata verso la cittadina e con la provinciale 6 nella direzione opposta.

Un tratto di strada purtroppo tristemente noto, anche in passato, in quanto teatro di diversi incidenti anche con conseguenze molti gravi. Per cause ancora tutte da chiarire il ciclomotore e la Nissan Micra si sono scontrate, e il mezzo a due ruote, che viaggiava su via Esterna Lecce, ha impattato contro la parte sinistra della vettura (che da una prima ricostruzione sembra stesse uscendo dall'area parcheggio dello stadio per immettersi sul rettilineo), il cui conducente, un 75enne anche lui di Copertino, è rimasto lievemente contuso e in stato di shock, ma non ha riportato ulteriori conseguenze.

Ad avere la peggio invece, come detto, il giovane centauro, ricoverato in gravi condizioni. Sul posto per i rilievi e le prime ricostruzioni dell’accaduto la polizia locale e i carabinieri di Copertino.