Terribile scontro tra auto nel centro abitato, uno dei veicoli si capovolge: tre giovani feriti

CAVALLINO - Lo scontro tra auto e uno dei veicoli che si capovolge, danneggiando il muretto esterno di un’abitazione: non è ancora chiara la dinamica dell’incredibile incidente avvenuto nel pomeriggio a Cavallino.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che una Golf IV, condotta da un 29enne e con a bordo una ragazza 28enne, e una Panda, guidata da una 25enne, si siano scontrate all’altezza dell’incrocio tra via Columbi e via Casalegno: la prima vettura è finita contro il muro di recinzione di una casa privata, cappottandosi sull’asfalto.

Sul posto, immediato l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce che hanno messo in sicurezza l’area e soccorso i conducenti e la passeggera a bordo della Golf, tutti, come detto, giovani dai 25 ai 29 anni: i tre sono rimasti feriti, fortunatamente non in maniera grave, e, una volta sopraggiunti i mezzi del 118, sono stati avvicinati dai sanitari per le prime cure del caso.

I tre sono poi stati condotti all’ospedale di Copertino, per i necessari accertamenti, ma le loro condizioni non sono gravi. I rilievi e la ricostruzione della dinamica sono affidati ai carabinieri del Nucleo radiomobile di Lecce.

LeccePrima è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale