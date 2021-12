Finisce contro la barriera e il guardrail si conficca nell’abitacolo: ferito 28enne

LECCE – Un sinistro nella notte della Natale sulla tangenziale est di Lecce: un 38enne finisce contro il guardrail e resta ferito gravemente. È accaduto poco prima dell’una della notte quando il conducente, a bordo della sua Fiat Bravo, stava per rincasare .

Dopo aver perso il controllo della vettura, questa si è schiantata contro la barriera metallica e una parte si è conficcata all’interno dell’abitacolo. Immediati i soccorsi da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale: hanno estratto l’automobilista dalle lamiere deformate, per poi consegnarlo alle cure degli operatori del 118.

Viste le lesioni riportate, di grave entità, è stato accompagnato in “codice rosso” presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dove è tuttora ricoverato per essere tenuto sotto osservazione. Sul luogo dell’accaduto sono poi giunte anche le forze dell’ordine per eseguire i rilievi e chiarire le cause che hanno provocato l’incidente.