Perde il controllo dell’auto e si ribalta sulla rotatoria: 20enne in Rianimazione

COPERTINO/LECCE - Ribaltamenti di auto su strada e feriti sulle strade del Salento: è stata un’alba “nera” quella di questa mattina condizionata da diversi terribili incidenti avvenuti nel territorio a partire da quello più tragico che ha visto la morte di un 39enne in moto, schiantatosi contro un camion, a Monteroni sulla via per Copertino.

Non è stato, come detto, l’unico sinistro, anche se fortunatamente resta l’unico con conseguenze fatali. Un altro tremendo sinistro, infatti, è avvenuto sempre in mattinata, a Copertino, nei pressi della rotatoria per la Grottella, dove una 20enne, alla guida di una Fiat 500, in circostanze in fase di ricostruzione, ha perso il controllo della vettura, ribaltandosi più volte e terminando la propria corsa su un fianco all’interno dell’aiuola della rotatoria.

Immediati sono scattati i soccorsi, allertati da alcuni automobilisti di passaggio: sul posto il personale del 118, che ha preso subito coscienza delle condizioni gravi della ragazza, originaria di Sannicola. La giovane è stata trasferita d’urgenza, in codice rosso, nel reparto di Rianimazione del “Fazzi” di Lecce, dove si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata, monitorata dai medici della struttura.

A Lecce, poco dopo le 5, uno scenario molto simile a quello di Copertino: in via Sannicola, infatti, un’autovettura con quattro ragazzi a bordo si è ribaltata in circostanze ancora in fase di ricostruzione. Sul posto, necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale, per soccorrere il conducente del mezzo e gli occupanti e mettere in sicurezza il tratto interessato dall’incidente.