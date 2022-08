Auto sbanda e finisce contro il guardrail: vivi per miracolo i due occupanti

LECCE – Spaventoso incidente, in serata, sulla tangenziale est di Lecce. Un’auto finisce contro il guardrail e la barriera metallica si conficca nella parte anteriore: illesa la passeggera, il conducente trasportato d’urgenza in ospedale. Il sinistro, nel quale non sono rimasti coinvolti altri veicoli, si è verificato nei pressi dello svincolo per lo stadio e per il mercato bisettimanale. Nell’uscita che precede quella presso la quale, a maggio, si era verificato un episodio identico e altrettanto "spettacolare".

L’uomo alla guida di una Peugeot 208, per motivi che saranno accertati in un secondo momento, ha perso il controllo della sua auto. La struttura metallica ha attraversato il vano motore della vettura e parte del parabrezza e, solo per miracolo, non si è verificata una vera e propria tragedia. Si è infatti inarcato, sollevandosi senza impattare sull'interno del mezzo. Sul posto, allertati dagli automobilisti, sono accorsi gli operatori del 118 per prestare le prime medicazioni. Il conducente è stato accompagnato in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi”.

Nonostante le varie lesioni riportate non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita: sarà comunque ricoverato per essere tenuto sotto osservazione dai medici. I rilievi del sinistro sono nelle mani degli agenti della polizia locale, intervenuti poco dopo. Il personale di viale Rossini ha anche provveduto a dirigere la viabilità sull’arteria fino al termine delle operazioni e della rimozione dell’auto. Non si tratta, dicevamo, del primo episodio simile. La tangenziale è stato infatti teatro spesso di incidenti che hanno visto lo spuntone in ferro provocare feriti e, in alcuni casi, conficcarsi totalmente nell'abitacolo.