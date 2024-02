Collisione tra due auto, una termina ribaltata la sua corsa: illesi gli occupanti

CAVALLINO – Un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla statale 16, all’altezza dello svincolo per il parco commerciale di Cavallino, in direzione di Maglie.

Per cause ancora da chiarire una Fiat Punto e una Opel Crossland sono entrate in rotta di collisione: la seconda vettura si è ribaltata. Il conducente è rimasto illeso così come i due occupanti l’altra auto. I vigili del fuoco, intervenuti intorno alle 17.45 con una squadra proveniente dal comando di Lecce, hanno messo in sicurezza i veicoli e il luogo del sinistro.

Altra auto ribaltata

Un secondo incidente, per certi versi simile, è avvenuto in serata sulla statale 101, in direzione di Gallipoli, nei pressi dello svincolo per Maglie dove una Ford Eco Sport si è ribaltata. Sul posto, alle 20.45 circa, sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco e il personale del 118 che ha trasportato le due persone che erano a bordo della vettura all’ospedale di Gallipoli, in codice verde.

