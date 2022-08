Auto si scontrano sulla provinciale e finiscono tra le campagne: sei feriti

PALMARIGGI - Paura nella mattinata, sulla strada provinciale 59, che collega Palmariggi a Minervino di Lecce, dove due auto, in circostanze in fase di ricostruzione, si sono scontrate finendo poi la propria corsa nelle campagne di fianco alla carreggiata.

È di sei feriti il bilancio dell’incidente, che poteva avere conseguenze ben più gravi. Protagoniste del sinistro una Fiat Tipo ed una Alfa Romeo Gt, su cui viaggiano una famiglia di turisti campani e una madre con figlio salentini. L’impatto è avvenuto attorno alle 11 ed è stato così forte da far uscire entrambi i veicoli fuori strada.

Sul posto, allertati da altri automobilisti che hanno assistito alla scena, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie, per rimuovere i mezzi e rimettere in sicurezza il tratto stradale in questione, e i sanitari del 118, che hanno soccorso i feriti, sei in tutto di cui nessuno grave, trasferiti per motivi precauzionali e ulteriori accertamenti in ospedale. Sul luogo dell’accaduto, i carabinieri per i rilievi del caso.