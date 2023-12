Auto e moto si schiantano nel centro abitato: centauro 23enne in ospedale

PRESICCE-ACQUARICA – Un pomeriggio di allerta sulle strade salentine quello vissuto nel giorno di Natale con due incidenti che hanno caratterizzato le scorse ore: il primo è avvenuto sulla 274 all’altezza dello svincolo per Taviano; un secondo sinistro si è consumato sempre quest’oggi all’interno del centro abitato del territorio comunale di Presicce-Acquarica.

Qui, all’altezza dell’incrocio tra via Calvario e via Calabria, una moto e una Renault si sono scontrate in circostanze ancora da chiarire e con una dinamica in fase di ricostruzione. Ad avere la peggio il centauro alla guida del mezzo a due ruote, un 23enne, che è caduto rovinosamente sull’asfalto dopo l’impatto e ha avuto bisogno di essere trasferito in ospedale a Tricase.

Sul posto immediati sono stati i soccorsi con l’ambulanza del 118, intervenuta nel giro di pochi minuti. Il centauro, nello specifico, avrebbe riportato alcune fratture con problemi anche al bacino e anche se non sarebbe in pericolo di vita si sta valutando il trasferimento al “Fazzi” di Lecce. Fortunatamente, invece, senza conseguenze la conducente della vettura.

Per i rilievi del caso sono arrivati sul luogo dell’incidente gli agenti del commissariato di Taurisano, mentre il personale della polizia locale ha provveduto a gestire la viabilità per tutta la durata delle operazioni di soccorso. Personale della sicurezza stradale impegnato a ripulire il tratto in cui è avvenuto il sinistro.