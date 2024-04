Paura lungo la statale: perde il controllo della bisarca e finisce contro lo spartitraffico

LECCE – Il conducente perde il controllo del tir, sbanda e si schianta contro il "new jersey": paura, nel primo pomeriggio di oggi, lungo la strada statale 16. Il sinistro, autonomo, si è verificato all’altezza dello svincolo per Castromediano e Cavallino e ha visto il coinvolgimento di una bisarca, un mezzo pesante utilizzato per il trasporto di vetture, che era però vuoto al momento dell'incidente.

L’uomo alla guida del tir è finito con violenza contro la barriera in cemento che separa le due carreggiate, fortunatamente senza coinvolgere altri veicoli. Soccorso immediatamente, è stato raggiunto dal personale del 118, ma è rimasto illeso.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale per eseguire le operazioni, anche i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Lecce. I militari hanno chiuso la strada al traffico, per consentire operazioni e rilievi.

