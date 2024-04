Un’auto finisce sul muretto a secco, l’altra si ribalta dopo scontro nell’abitato

CUTROFIANO/TRICASE – Doppio incidente nel giro di pochi minuti sulle strade salentine con paura per gli automobilisti coinvolti: il primo episodio è avvenuto sulla Cutrofiano-Maglie dove una Fiat Punto, in circostanze da chiarire, ha perso il controllo andando a sbattere contro un muretto a secco quasi scavalcandolo.

Una botta terribile che ha fatto temere il peggio: gli altri autisti di passaggio hanno prontamente chiesto il soccorso del 118 coi sanitari, arrivati sul posto, nel giro di pochi minuti. L’uomo alla guida è stato condotto in ospedale per accertamenti ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Poco dopo, a Tricase, un altro incredibile sinistro ha coinvolto due vetture, un’Alfa Romeo Giulietta e una Fiat Panda, all’altezza dell’incrocio di via Vespasiano nella zona della 167. Ad avere la peggio nello scontro la seconda auto che si è ribaltata sull’asfalto. Anche qui sono stati chiamati i soccorsi, con il personale del 118, arrivato per le cure del caso. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato gravi conseguenze. Rilievi, in questo caso, affidati alla polizia locale.

LeccePrima è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.