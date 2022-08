Colpita da un’auto mentre attraversa viale Marche: 78enne in codice rosso

LECCE – Stava attraversando la strada in prossimità dell’ufficio postale e di un negozio di casalinghi la donna rimasta coinvolta nell’ennesimo investimento avvenuto a Lecce nell’ultimo periodo: è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, su viale Marche, nel capoluogo salentino. Protagonista, suo malgrado, M.T., una 78enne del posto, travolta da una vettura in transito, una Citroen, condotta da un’altra donna, M.A., 39enne di origine campana, ma residente a Lecce.

Da chiarire la dinamica dell’evento, avvenuto attorno alle 18 di ieri: sembrerebbe, da una prima ricostruzione, che la donna investita non si trovasse sulle strisce pedonali al momento dell’impatto con l’auto di passaggio, e la conducente della Citroen non sia pertanto riuscita a frenare in tempo, per evitare di colpire la donna.

La pedone è stata sbalzata a terra, cadendo rovinosamente sull’asfalto e battendo la testa: immediati i soccorsi allertati dalla stessa conducente del mezzo. Sul posto, sono arrivati i sanitari del 118, che dopo le prime cure, hanno deciso di trasferire d’urgenza la donna ferita all’ospedale “Vito Fazzi” a bordo dell’ambulanza intervenuta, in codice rosso.

La 78enne avrebbe riportato un grave trauma cranico e si trova ricoverata nel nosocomio cittadino, monitorata dal personale medico. Solo un grosso spavento, invece, per l’altra donna coinvolta nel sinistro.

Rilievi affidati alla polizia locale, sopraggiunta sul luogo dell’incidente: a loro il compito di costruire l’esatta dinamica. Al momento, per l’auto non è stato disposto alcun sequestro. Quello di ieri, come già evidenziato in passato, è solo l’ennesimo investimento registrato nelle ultime settimane a Lecce: il 14 luglio, a metà dello scorso mese, erano 12 i pedoni travolti in sole due settimane. Un numero evidentemente cresciuto in queste ulteriori settimane successive.