Ancora un investimento di pedone in città, donna trasportata in ospedale dal 118

LECCE – Caotica e densamente trafficata a ogni ora del giorno, in viale della Libertà, una delle principali arterie cittadine, che collega la zona Stadio al centro, si continuano verificare incidenti di una certa entità. Tanto che, se nelle scorse settimane si sono succeduti sinistri che hanno coinvolto, in particolare, giovani in sella a scooter, a metà mattinata vi è stato l’investimento di una donna. E ancora una volta è stato necessario un trasporto in ospedale, in questo caso con codice giallo.

Tutto è avvenuto attorno alle 11,30, nel tratto compreso fra il ristorante La Dogana da un lato e la sede locale dell’Arif della Regione Puglia dall’altro, che ospita, fra l’altro, il vivaio Gallio. La dinamica è tutta ancora da chiarire e al lavoro, sul caso, vi sono gli agenti di polizia locale. Certo è che a rimanere ferita è stata una donna di origine albanese, 66enne, residente in zona, la quale dovrebbe aver riportato lesioni in particolare a una gamba. Pare, in particolare, che sia rimasta con un piede incastrato sotto una ruota.

L’incidente si è verificato in direzione di piazza Palio e, stando a quanto raccolto finora dagli agenti – ma, appunto, ancora in fase di verifica – all’origine vi sarebbe stata una manovra da parte del conducente di una Golf Volkswagen, un 71enne di Lecce, per parcheggiare sul lato destro e che all’improvviso avrebbe sentito urla di dolore, finendo quindi per bloccarsi.

Sono stati chiamati subito i soccorsi e sul posto è arrivata poco dopo un’ambulanza del 118, ripartita alla volta dell’ospedale per le analisi strumentali e le cure del caso da fornire alla vittima. Da quanto si è appreso, inoltre, il tutto sarebbe accaduto in prossimità di un attraversamento pedonale, ma non sulle strisce, che si trovano un poco più avanti. Ma per avere una visione più chiara, occorrerà raccogliere le dichiarazioni di entrambi i coinvolti.

