Scontro sulla tangenziale: muore un uomo nel violento impatto, in due feriti

LECCE – Un morto e due feriti. È questo il tragico bilancio di un incidente avvenuto questa sera, poco prima delle 21, sulla tangenziale est di Lecce, all’altezza dello svincolo per Frigole. Per cause in fase d’accertamento, sono entrate in collisione due autovetture, una delle quali un’Alfa Mito. Nulla da fare per un 53enne leccese, a bordo di una Renault Clio station wagon. È deceduto nonostante i tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118, giunti sul posto con più ambulanze.

L’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione. Il tratto è stato chiuso e sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tratto. I rilievi sono affidati alla polizia locale di Lecce. I due feriti, che si trovavano nella Mito, non sarebbero in condizioni particolarmente gravi, uno in codice giallo e l'altro in verde.