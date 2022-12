Anziana viene travolta sulle strisce in centro, tragedia sfiorata

LECCE – Ancora un investimento di un pedone nel centro di Lecce. Dopo l’episodio della prima serata del 12 dicembre scorso, in via Gabriele D’Annunzio (preceduto da altri, meno gravi, che non hanno trovato spazio nelle cronache), questa volta l’episodio si è verificato proprio a ridosso di piazza dei Partigiani. E si è davvero sfiorata la tragedia, nella circostanza, perché l’impatto – in cui è rimasta ferita una donna di 82 anni – sembra essere stato piuttosto violento, al punto da provocare il parziale sfondamento del parabrezza di una Smart, laddove la malcapitata ha urtato con la testa nel momento in cui è stata travolta.

Tutto è accaduto poco prima delle 19 in via Benedetto Croce, subito dopo la chiesa di San Giovanni Vianney, all’altezza delle strisce pedonali all’incrocio con le vie Vito Fornari e Francesco Trinchera. Si tratta di un punto specifico di Lecce in cui, già da diversi anni, vi è stato un cambiamento nella segnaletica, con lo stop installato in via Benedetto Croce per chi proviene da via Pitagora e, di conseguenza, la precedenza accordata a chi viaggia da via Fornari ed è in procinto o di svoltare a destra, nella stessa via Croce, o di proseguire dritto verso via Trinchera.

In questo complesso crocevia, in prossimità della chiesa, vi sono anche diversi attraversamenti pedonali ed è proprio su uno di questi – per la precisione, quello che sorge in corrispondenza delle scuole elementari del VI Circolo – che la donna di 82 anni, L.L., è stata investita dalla Smart condotta da M.A., 76enne. La vittima è stata soccorsa dagli operatori del 118 che l’hanno portata in ospedale, al pronto soccorso del “Vito Fazzi”, in codice rosso, per un sospetto trauma cranico.

Anche l’automobilista è stata condotto in ospedale per accertamenti, a sua volta in codice giallo, pur non avendo subito particolari conseguenze. I rilievi sono stati affidati agli agenti di polizia locale del comando di viale Rossini. Sul posto, per coadiuvare nella viabilità, anche i carabinieri della sezione radiomobile.