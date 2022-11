Serata funestata da incidenti dentro Lecce agli incroci semaforici

LECCE – Una serie di incidenti si è verificata in vari punti di Lecce fra tardo pomeriggio e prima serata. Il primo è avvenuto in viale Grassi, all’angolo con via Vecchia Carmiano, laddove si trova uno dei semafori con contasecondi alla rovescia installati dal Comune, in prossimità del Photored che segnala eventuali passaggi con il rosso.

Qui, per cause in fase d’accertamento, poco prima delle 19, sono entrati in collisione un furgone Peugeot e una Smart. Nella seconda auto si trovava una ragazza di 25 anni di Lecce che, a quanto pare, ha avuto la peggio.

Dopo l’impatto, infatti, è stata soccorsa dagli operatori del 118 che l’hanno trasportata in codice giallo verso il pronto soccorso dell’ospedale di Copertino. Nel suo caso sono stati richiesti accertamenti urgenti. Ileso, invece, il conducente del furgone, un 46enne di Bari, sottoposto agli accertamenti sul posto, risultati negativi.

Sul posto, per i rilievi, ultimati intorno alle 20,30, sono intervenuti gli agenti di polizia locale che, poco dopo, sono intervenuti per un secondo sinistro, questa volta all’altezza di viale Ugo Foscolo, quasi all’incrocio con via Po, in direzione della sottovia. Rilievi in corso, con disagi alla circolazione.