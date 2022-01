Pauroso incidente fra auto, una si ribalta nelle campagne di San Ligorio

LECCE – L’incidente è stato spaventoso, con due autovetture seriamente danneggiate e una, in particolare, condotta da una donna, che nel violento impatto s’è anche ribaltata. I feriti, però, per fortuna, sono stati molto meno gravi di quanto temuto nei primi istanti.

È successo qualche minuto dopo le 13 nei pressi di San Ligorio, borgo nelle campagne che sorge a pochi chilometri da Lecce, all’altezza dell’incrocio fra via Roggerone – la lunga arteria che conduce fino al parco di Rauccio – e strada esterna Pomponio Caliò. Si tratta di un punto in cui spesso si verificano sinistri di una certa entità.

Alla guida di una Volvo v40 si trovava un 43enne di Martano, mentre, a quella di una Fiat Punto, una 45enne di Lecce. Stando a quanto rilevato dagli agenti di polizia locale di Lecce, la Volvo si stava immettendo su via Roggerone, e avrebbe dunque dovuto rispettare lo stop, quando è avvenuto l’impatto con la Punto, che viaggiava in direzione della provinciale San Cataldo-Lecce.

L’urto è stato così violento che la Punto s’è rovesciata, mentre la Volvo è finita in mezzo alle campagne. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con le ambulanze. Quella che ha soccorso l’uomo di Martano, inizialmente, è partita con codice rosso, per poi comunque rientrare in ospedale in verde. La donna di Lecce, invece, è stata condotta al “Vito Fazzi” con codice giallo. La polizia locale, oltre ad avviare i rilievi, ha richiesto come da prassi gli accertamenti urgenti per i due conducenti.