Impatto fra auto all’incrocio, una si ribalta. Dentro mamme con i bambini

LECCE – Rocambolesco incidente nel pomeriggio di oggi in un’area particolarmente trafficata a ridosso del centro cittadino. Intorno alle 18, infatti, all’incrocio fra via Luigi Tasselli e via Gaspare Papatodero – a pochi metri da piazza dei Partigiani –, sono entrate in collisione una Suzuki Ignis e una Ford Fiesta.

Il sinistro è stato molto particolare nella dinamica, dato che la Ignis (la quale proveniva da via Tasselli e aveva lo stop), nell’impatto, ha finito per ribaltarsi. Il che ha fatto inizialmente temere anche il peggio. In tanti si sono avvicinati ai veicoli per capire cosa fosse accaduto e per prestare i primi soccorsi.

Non solo. Circostanza particolare, il fatto che in entrambe le vetture vi fossero alla guida mamme e, trasportati, i rispettivi bambini, uno dei quali molto piccolo e che per fortuna non hanno subito particolari conseguenze. Nell’impatto, che deve essere stato particolarmente violento, i due veicoli si sono fermati a ridosso del marciapiede, proprio accanto a un albero, ed è stato abbattuto anche un contenitore per i rifiuti. Sul posto sono intervenuti, di lì a poco, diversi mezzi: ambulanze del 118, vigili del fuoco, volanti della questura e agenti di polizia locale, questi ultimi per i rilievi.

A bordo della Fiesta, che viaggiava in direzione di piazza dei Partigiani, vi era una donna di 31 anni con il proprio bimbo di 1. Nella Ignis, invece, una 44enne con il figlio di 7. Tutti sono residenti a Lecce. Per fortuna, come detto, nessuno dei coinvolti ha riportato conseguenze realmente gravi. La 44enne è stata condotta in codice giallo per dinamica, presso il pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, mentre la 31enne, in verde, al “Santa Caterina Novella” di Galatina.

La polizia locale ha acquisito anche le immagini di alcune telecamere della zona per avere un supporto nella ricostruzione della dinamica e capire se vi siano stati alrti elementi che possano aver provocato turbativa. La viabilità, in zona, è tornata alla normalità poco prima delle 20.