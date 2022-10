Incidenti, un triste dato in aumento: 1.722 nel 2021 con 50 decessi

LECCE – In provincia di Lecce, nel 2021, si sono verificati 1.722 incidenti stradali a causa dei quali in 50 hanno perso la vita e in 2.556 hanno subito ferite di varia entità.

È la statistica elaborata dall’Automobile Club d’Italia sulla base di dati forniti dall’Istat. E se il Salento – come in generale tutta la Puglia – non risulta fra i territori con l’incidenza maggiore di sinistri o un peggioramento tale da far scattare un campanello d’allarme, almeno rispetto ad altre realtà dello Stivale, tuttavia il dato deve far riflettere, se rapportato a quello precedente. Un aumento, infatti, c’è stato e anche piuttosto percettibile, visto che il vecchio dato raccolto narra di 1.402 incidenti, con “appena” 22 morti e 2.075 feriti. E 22 morti, significa meno della metà di quelli registrati l’anno scorso. Insomma, c’è materia su cui avviare una riflessione.

A titolo nozionistico: 5 decessi si sono registrati nel 2021 nel territorio di Lecce, ed è la cifra più elevata, in termini assoluti. Ma, considerando la popolazione residente (oltre 95mila abitanti) e quella circolante (oltre 88mila), balzano all’occhio i 4 decessi di Galatone (poco più di 15mila abitanti, circolanti quasi 14mila).

Le strade più pericolose

A prima vista, sembrerebbero le strade provinciali, regionali o statali quelle a maggior rischio, stando sempre ai dati, visto che 31 decessi si sono registrati nel 2021 proprio in arterie simili, su una scorta di 472 incidenti totali che hanno provocato anche 731 feriti. In realtà, il tasso di mortalità, in questi casi, si attesta al 65,68 per cento, ben inferiore a quello che va sotto la voce di “altra strada fuori dall’abitato”, dove si arriva addirittura al 74,07 per cento, frutto di 6 decessi su 81 sinistri (da annoverare anche 134 feriti).

Ma quanto incidono le condizioni meteorologiche? Basandosi su un nudo calcolo, se il numero maggiore di incidenti si è verificato l’anno scorso sotto cieli sostanzialmente sereni (1.530), in 90 casi conducenti hanno avuto problemi in un momento di pioggia. Curioso il dato del forte vento, che potrebbe aver inciso in 7 sinistri. Sempre restando alle condizioni meteo, se si parla di mortalità, agosto e settembre, rispettivamente con 9 e 8 decessi, sono stati i mesi nefasti, il che è facilmente spiegabile con il maggiore traffico del periodo estivo (tant’è vero che in 5 casi si sono avuti, purtroppo, morti sulle strade anche a luglio, e sempre in condizioni meteo ottimali o quasi).

A dominare la classifica della tipologia di incidente, vi è lo scontro frontale-laterale o solo laterale: nel 2021, ben 964, la maggior parte dei quali (682) in strade urbane. E il frontale-laterale (o solo laterale) è stato anche il tipo di sinistro che ha causato maggiori vittime: 18 contro 11 frontali. In quest’ultimo caso, ben 10, cioè quasi tutti, su arterie provinciali, regionali o statali, il che suggerirebbe una compartecipazione della velocità. A proposito della velocità, stando ai dati, sarebbe stata la responsabile numero uno della maggior parte degli incidenti mortali del 2021, in termini di frequenza, pari al 35 per cento, seguita a breve distanza dalla guida distratta (27,50 per cento).

Se poi si volesse dirla tutta, i dati smentiscono un vecchio e fastidioso adagio secondo cui “donna al volante, pericolo costante”. Nel 2021 sono deceduti 37 conducenti di veicoli di sesso maschile e 2 di sesso femminile e, sempre rimanendo in tema di persone al volante (senza considerare, quindi, i passeggeri), sono rimasti feriti 1.254 conducenti di sesso maschile e 462 di sesso femminile.

E in Italia? C'è chi sta peggio

Breve infarinatura sul dato nazionale, sempre su dati di Aci e Istat. Nel 2021, sulle strade italiane, si sono registrati 151.875 incidenti con lesioni a persone, che hanno causato 2.875 decessi e 204.728 feriti. In media, rispettivamente, 416 incidenti, 7,9 morti e 561 feriti ogni giorno. Le statistiche provinciali, elaborate da Aci e Istat mostrano una situazione di graduale ritorno alla normalità in seguito all’allentamento delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19. In 40 province (su 107) il numero di decessi rispetto al 2019 - anno scelto come riferimento per l’obiettivo 2030 - è aumentato e in 7 è rimasto stabile.

Oristano (+140 per cento: 12 morti nel 2021, 5 nel 2019), Savona (+67 per cento: 20 morti nel 2021, 12 nel 2019) e Biella (+63 per cento: 13 morti nel 2021, 8 nel 2019) le province con gli incrementi percentuali maggiori. Sassari, Oristano e Sud Sardegna portano la Sardegna ad essere la regione con il più alto aumento di morti rispetto al 2019 (+20). Viceversa, Aosta fa registrare -75 per cento (1 morto nel 2021, 4 nel 2019) Trieste -73 per cento (4 morti nel 2021, 15 nel 2019) e Massa Carrara -71 per cento (4 morti nel 2021, 14 nel 2019). Quattro le regioni nelle quali si è verificato un decremento apprezzabile di decessi: Valle d’Aosta (-75 per cento), Molise (-46 per cento), Trentino Alto Adige (-31 per cento), Emilia-Romagna (-20 per cento).

Torino (-30 morti), Padova (-23), Verona (-23), Bolzano (-22), Forlì-Cesena e Milano (-19) le province dove sono state risparmiate più vite umane. Udine (+16 morti), Latina (+15) e Perugia (+10) le province con i maggiori incrementi.