Maserati si schianta in tangenziale est. “L’auto mi era stata rubata”

LECCE – Non un incidente come altri, ma una vicenda per la quale vi sono al momento accertamenti degli investigatori della squadra mobile di Lecce. E questo al di là dei più ordinari rilievi, affidati alla polizia locale. Quell’auto, infatti, una Maserati, sarebbe stata rubata. A riferirlo, il proprietario stesso che, poco dopo il sinistro, è giunto sul posto. Ma è bene andare con ordine.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18,20 di ieri sera sulla tangenziale est di Lecce, in direzione sud, all’altezza dell’uscita 7A, quella che indirizza il traffico verso viale della Libertà e lo stadio “Via del Mare”. Chi era alla guida del mezzo, tradito probabilmente anche dall’alta velocità, a un certo punto ha sbandato, finendo contro il guard-rail e ponendosi di traverso. Il conducente, che dall’impatto deve essere uscito giusto un po’ frastornato e niente più, senza praticamente un graffio, nel giro di poco tempo ha pensato bene di far perdere le tracce. Insomma, si sarebbe allontanato.

Fra i primi a raggiungere il luogo sono stati alcuni poliziotti della sezione volanti. I quali non hanno trovato nessuno nelle vicinanze della Maserati. Salvo, nel giro di un lasso di tempo piuttosto breve, arrivare sul posto un uomo di 44 anni residente in un comune vicino Lecce, rivendicando l’auto e spiegando che era stata rubata poco prima.

E mentre, nel frattempo, anche la polizia locale è arrivata sul luogo, per avviare i rilievi, lanciando il consueto alert sul canale Telegram, onde avvisare gli automobilisti di prestare attenzione per via del sinistro, gli agenti della questura hanno deciso di effettuare un approfondimento. Anche perché il proprietario della Maserati ha diversi precedenti. Alcuni un po’ più datati e per i quali ha già pagato il conto con la giustizia. Altri, per stupefacenti, molto più recenti. Insomma, gli investigatori stanno cercando di capire chi fosse il misterioso individuo alla guida dell’auto di lusso e qualche altro aspetto che deve averli insospettiti.