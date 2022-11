Nessun miglioramento. Critiche le condizioni della donna investita

LECCE – Sono ancora molto gravi le condizioni di Maria Rosaria Giannaccari, l’insegnante di religione di 62 anni travolta ieri pomeriggio a Maglie, dove risiede e lavora. La sua vita è appesa un filo. Difficile dire quale sarà l’epilogo, al momento. La donna, le cui condizioni erano critiche già al momento dei primi soccorsi, è ancora ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce e non sembrano esservi segnali di miglioramento. Ieri sera è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per cercare di ridurre un’emorragia cerebrale. Le lesioni riportate sono rilevanti.

Al momento è aperto un fascicolo a carico di V.M., 19enne, anche lei magliese. È iscritta d’ufficio nel registro degli indagati per lesioni personali stradali gravissime. L’incidente si è verificato ieri intorno alle 17,30, all’imbocco di via Cavalieri di Vittorio Veneto, a ridosso della strada provinciale 106 e nelle vicinanze delle aree di sosta dell’ex edificio dell’Agenzia dell’entrate e dell’Inps di Maglie. L’insegnante stava attraversando in prossimità delle strisce pedonali, quando si è verificato l’impatto con l’auto condotto dalla ragazza. Sembra che la velocità non fosse elevata. Tuttavia, nella caduta la vittima ha urtato la testa con violenza per terra, perdendo anche i sensi

Trasportata d’urgenza al “Vito Fazzi” di Lecce, in codice rosso, dai sanitari del 118, le condizioni dell’insegnante sono apparse fin da subito molto gravi. Quanto alla ragazza alla guida dell’auto, sotto choc per quanto avvenuto e a sua volta soccorsa per questo motivo sempre dal 118, è risultata negativa ai test di verifica alcolemici e tossicologici richiesti dai carabinieri della stazione di Maglie, ai quali sono affidati i rilievi. I militari sono intervenuti sul posto con i colleghi della Sezione radiomobile e la polizia locale, per regolare la viabilità, dato che la strada è rimasta chiusa al traffico sino al termine degli accertamenti. E la situazione, per ora, è stazionaria.