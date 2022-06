Scontro fra auto e scooter, uomo 48enne d’urgenza in ospedale

CANNOLE – È di un ferito trasportato in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce il bilancio di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 48, un lungo rettilineo che, attraversando le campagne, collega Martano a Otranto. A riportare le conseguenze peggiori di un violento impatto fra uno scooter e un’autovettura Kia Venga, è stato il conducente del mezzo a due ruote, G.M., 48enne di Serrano, frazione di Carpignano Salentino.

Lo scontro – per cause in fase d’accertamento – si è verificato, per la precisione, all’altezza dello svincolo per Cannole. L’auto era condotta da un 67enne, che si è subito fermato e che non ha riportato alcuna conseguenza.

Sul posto sono stati chiamati a intervenire gli operatori del 118 che hanno trovato il 48enne lucido e vigile, sebbene con ferite assolutamente da non sottovalutare. L’uomo, infatti, ha riportato un trauma toraco-addominale, in conseguenza del quale s’è resto necessario il trasporto urgente verso l’ospedale del capoluogo. I rilievi sono affidati ai carabinieri della stazione di Bagnolo del Salento.