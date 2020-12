Si ribalta sulla statale in provincia di Brindisi, miracolato un 27enne leccese

OSTUNI - E' uscito illeso dall'auto, dopo uno spaventoso ribaltamento. Da oggi è in credito con la dea bandata un ragazzo di 27 anni di origine tedesca, residente a Lecce, che intorno alle ore 20,45 è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari, nei pressi dello svincolo per Villanova.

Il giovane, da solo a bordo di un'utilitaria, era diretto verso Lecce. Per cause da accertare ha perso il controllo della macchina, terminando la sua corsa con un cappottamento. La vettura si è fermata di traverso a ridosso dello spartitraffico, creando una situazione di estremo pericolo per la viabilità. Sul posto si sono recati gli operatori del 118 e gli agenti della polizia stradale. Il conducente non ha avuto bisogno di cure mediche. Una volta rimossa l'auto, il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente.

Da BrindisiReport.it