Perde il controllo, l’auto si ribalta al centro della strada. Spavento e contusioni per il conducente

NARDO’ - Un inizio settimana che rende conto di alcuni incidenti tra cui anche quello autonomo che ha visto un’auto ribaltata per le vie di Nardò, dove fortunatamente il conducente non sembra comunque aver riportato gravi conseguenze, al di la di un forte spavento e alcune contusioni.

Sul posto è comunque arrivata anche un’ambulanza del 118 e il malcapitato è stato sottoposto agli accertamenti medici del caso.

Il sinistro stradale si è verificato nel primo pomeriggio, su via Marinai d’Italia, in prossimità della zona 167 della cittadina neretina, in un momento di traffico fortunatamente contenuto.

Per cause in corso di accertamento, una Lancia Y, che transitava nella zona, all’altezza dell’incrocio con via Salvo D’Acquisto, forse a causa di una manovra errata o della perdita del controllo del guidatore, si è ritrovata capovolta al centro della carreggiata. Da una prima ricostruzione sembra che nell’incidente non siano rimasti coinvolti altri veicoli.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 si sono portati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, per recuperare il mezzo e mettere in sicurezza la strada, e una pattuglia delle volanti del commissariato di Nardò.

