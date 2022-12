Punto contro auto ferma nella corsia di emergenza. Anziana muore in ospedale

AVELLINO/LECCE - L’impatto è stato al quanto violento e purtroppo il bilancio del sinistro stradale è divenuto tragico dopo qualche ora quando l’anziana rimasta inizialmente ferita nello scontro è poi deceduta in ospedale.

Nell’incidente, che si è verificato nel pomeriggio sull’autostrada A16 (Napoli-Canosa), è rimasta coinvolta anche una coppia, un ragazzo e una ragazza, originari di Lecce che nel momento dello scontro sostavano a bordo della loro auto sulla corsia di emergenza all’altezza del km 29, in direzione sud per Canosa, nel territorio del comune campano di Mugnano Del Cardinale.

La vettura della coppia leccese è stata tamponata da una Fiat Punto che intorno alle 17,30 ha finito per impattare violentemente contro l’auto in quel momento in sosta. Nello scontro rimaneva ferita l’occupante della utilitaria, una donna di 82anni, originaria di Avellino che veniva poi subito soccorsa e trasportata presso l'ospedale Moscati di Avellino. L’anziana, purtroppo, poche ore dopo è deceduta in ospedale nonostante i tentativi dei medici di intervenire per arginare le ferite e i traumi riportati.

Contuso, ma senza gravi conseguenze, il figlio della donna, un 48enne avellinese medicato sul posto dal personale sanitario del 118. Visitati e senza conseguenze gravi anche il ragazzo e la ragazza leccesi che occupavano la vettura in sosta nella corsia di emergenza. Sul posto sono intervenuti anche le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino e le forze dell’ordine per i rilievi.