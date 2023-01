Ragazzo di 14 anni investito su viale Don Minzoni: trasportato in ospedale

LECCE - E’ successo ancora una volta durante un attraversamento dei viali del capoluogo: un pedone investito da un’auto in transito, con corsa successiva in ambulanza verso l’ospedale “Vito Fazzi”. L’incidente si è verificato intorno alle 14,30 su viale Don Minzoni, all’altezza dell’incrocio dell’uscita su viale Otranto nei pressi dell’istituto delle suore Marcelline.

Sfortunato protagonista un ragazzo di 14 anni che è stato centrato da una vettura che percorreva il viale in quel momento. Il giovane stava attraversando la strada per raggiungere il lato opposto della corsia. Dopo l’investimento è stato subito soccorso dagli automobilisti di passaggio e dallo stesso conducente della vettura coinvolta nel sinistro stradale.

Sul posto sono stati allertati i sanitari del 118 che hanno medicato e trasferito il giovane, in codide rosso per dinamica, presso il pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi. Il malcapitato ha riportato diverse contusioni e dei traumi in particolare agli arti inferiori. Ulteriori accertamenti sono ancora in corso. Sul posto, per ricostruire l’accaduto, una pattuglia della polizia locale di Lecce.