Scontro vespa-auto, sinistro stradale in serata. Turista francese in ospedale

UGENTO - La lunga scia di sinistri stradali che sta funestando l’estate salentina non sembra voler cedere il passo e in serata, intorno alle 20, è giunta notizia di un nuovo incidente con un ferito trasportato in codice rosso presso pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

L’uomo, un turista francese di 57 anni, era comunque cosciente e collaborativo dopo essere rovinato sull’asfalto in seguito allo scontro del suo scooter vespa piaggio 50 sul quale viaggiava, con una Renault Kangoo, con a bordo un gruppo di giovani turisti.

L’incidente si è verificato all’altezza dell’incrocio canalizzato sulla provinciale Presicce-Lido Marini, all’altezza dello svincolo per Ugento. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione e sul posto per i rilievi è giunta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Ugento con il supporto di una volante del commissariato di Taurisano che ha gestito la viabilità.

Sul posto dopo la chiamata di emergenza sono arrivati i sanitari del 118, con un’ambulanza giunta dall’ospedale di Casarano e con un’automedica del servizio Cir, centro intervento radio. Dopo le prime operazioni di stabilizzazione del turista ferito, lo stesso, che ha riportato un trauma cranico, è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce per ulteriori accertamenti.