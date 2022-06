Scontro violento sulla Nardò-Avetrana: mezzi distrutti e tre feriti in codice giallo

PORTO CESAREO - Un pomeriggio con un doppio incidente. a poche ore di distanza uno dall’altro, e con cinque feriti, fortunatamente non gravi, trasportati in ambulanza in ospedale, con codice giallo, per contusioni multiple ed escoriazioni. Quasi completamente distrutti i mezzi coinvolti, e in un caso una delle auto, dopo lo scontro all’altezza di un incrocio con una strada secondaria, si è anche ribaltata.

In entrambi i casi interessata la direttrice che da Nardò porta ad Avetrana, la provinciale 359, esattamente nelle zone ricadenti nel territorio di Porto Cesareo e di Boncore.

Il sinistro che ha destato maggiori preoccupazioni è stato quello avvenuto nel tardo pomeriggio sulla provinciale Nardò-Avetrana all’altezza con via “Colmonese”, in agro di Porto Cesareo. Due le auto coinvolte che si sono scontrate: un Fiat Punto che usciva da un accesso secondario e un'altra monovolume che procedeva in direzione di Nardò. Dopo l’impatto quest’ultima vettura si è ribalta rimanendo ai margini della carreggiata. La Punto invece, fortemente danneggiata in tutta la parte anteriore, è finita fuori strada sfondando anche il guardrail.

Tre i feriti totali, un uomo nativo di Mesagne e due donne, tutti trasportati in ospedale, ma in condizioni fortunatamente non preoccupanti. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Veglie, un’automedica e due ambulanze del 118. I rilievi affidati ai carabinieri della stazione di Porto Cesareo.

Circa un’ora prima un altro sinistro si è verificato sempre nella zona a nord di Nardò, sulla provinciale 109 che porta alla frazione di Boncore e a San Pancrazio. Anche in questo caso uno scontro violento all’altezza dell’incrocio con via degli Svevi ha visto coinvolti un furgoncino Fiat Doblò e un’Alfa 146. Feriti in maniera non grave i due conducenti e trasportati anche loro, in codice giallo, per ulteriori accertamenti in ospedale. Sul posto per i rilievi una pattuglia della polizia locale di Nardò.