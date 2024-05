Rintracciato dai carabinieri di Maglie

Scooter travolto da auto che si dilegua: centauro ferito ad una gamba, conducente arrestato

Il grave sinistro stradale nei pressi della provinciale tra Corigliano d’Otranto e Castrignano de’ Greci. Alla guida dell’Opel Astra coinvolta nell’incidente un 50enne che secondo la prima ricostruzione non si è fermato per prestare soccorso. Un 61enne in codice rosso in ospedale