Si aggrava il bilancio dell’incidente sulla Cutrofiano-Corigliano: deceduto anche conducente della Smart

CUTROFIANO – Si è aggravato pesantemente il bilancio dell’incidente del 14 giugno scorso che si è verificato lungo la provinciale che collega Cutrofiano a Corigliano d’Otranto, nei pressi del territorio di Sogliano Cavour. A seguito nel violento sinistro stradale, dopo alcune ore di agonia e dal ricovero in ospedale d’urgenza al “Vito Fazzi” di Lecce, e nonostante i tentativi dei medici, aveva perso la vita Anna Orlando, 60anni di Cutrofiano che viaggiava in compagnia del marito su una Smart Mercedes.

Nelle scorse ore, a quasi un mese esatto dal tragico episodio sulla strada, anche il forte cuore del marito, Antonio Negro, 69 anni da compiere a ottobre, ha ceduto alla lunga sofferenza patita dopo le ferite riportate nell’incidente, mentre era alla guida della sua auto con l’amata Anna, in quel tragico venerdì sera. Nonostante alcuni interventi chirurgici e la degenza ospedaliera, anche Negro non ce l’ha fatta.

La coppia era molto conosciuta e apprezzata nella comunità di Cutrofiano, dove gestiva la Eurodance, e in molti dopo il tragico dolore per la perdita di Anna, ora sono nuovamente affranti perché anche l’ultima speranza di vedere almeno Antonio, superare quella drammatica situazione, non è stata, purtroppo, esaudita. Tantissimi ancora una volta i messaggi di cordoglio e incredulità per l’atroce destino e tanta vicinanza da parte di amici e conoscenti per la coppia.

Nel violento impatto del 14 giugno scorso rimasero coinvolte un’Audi A3, una Fiat Punto e l’auto, una Smart, su cui viaggiavano Anna Orlando e il marito, Antonio Negro. Questi ultimi furono trasferiti d’urgenza nell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Le condizioni della prima, apparse critiche sin dai primi soccorsi del 118 sono poi peggiorate e il giorno seguente il suo cuore ha terminato definitivamente di lottare. I rilievi sul posto furono eseguiti dai carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Gallipoli incaricati di ricostruire la dinamica del sinistro e valutare eventuali responsabilità.

