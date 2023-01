Frontale fra auto e scooter, tre feriti. Sul mezzo a due ruote figlio e madre

SQUINZANO – È di tre feriti il bilancio di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 96, che collega Squinzano alla marina di Casalabate, all’altezza di Masseria Ogliarola. Erano circa le 12,45 quando, per cause in fase d’accertamento, si è verificato un violento impatto – praticamente frontale – tra una Fiat Bravo e uno scooter.

Alla guida dell’auto c’era una donna di 57 anni, mentre lo scooter era condotto da un uomo che trasportava la madre. Non è ancora ben chiaro cosa sia accaduto e le notizie, in generale, sono frammentarie; sta di fatto che il mezzo a due ruote è andato a impattare con forza sulla parte anteriore della Bravo, tanto da sfondare cofano e parabrezza, e che figlio e madre sono piombati sull’asfalto.

In tanti, di passaggio in quel momento, si sono fermati per prestare i primi soccorsi e richiedere l’intervento del 118. Gli operatori sono arrivati con le ambulanze e hanno subito verificato le condizioni dei feriti.

Poco dopo, sono giunti anche i carabinieri dipendenti dalla compagnia di Campi Salentina, con due auto di pattuglia, per avviare i rilievi e regolare la viabilità. Sia la donna alla guida dell’auto, sia figlio e madre (che hanno subito le conseguenze peggiori), hanno avuto necessità di trasporto in ospedale. La prima è stata trasportata al “Perrino” di Brindisi, gli altri due al “Vito Fazzi” di Lecce.