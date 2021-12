Tamponamento e impatto contro il guardrail: mamma e bimbo in ospedale

LECCE - Una serata convulsa e caotica lunga la superstrada 613, la Lecce-Brindisi, dove si è registrato l’ennesimo incidente stradale, all’altezza dello svincolo per Surbo e la zona industriale, nel quale sono rimasti feriti una donna e il figlio di quattro anni. Al momento le loro condizioni non sembrano gravi: mamma e figlioletto, contusi, sono stati trasportati in ambulanza presso l’ospedale “Vito Fazzi” in codice giallo.

Ma la situazione non è ancora tornata alla normalità atteso che dopo lo scontro sono dovute intervenire anche le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale perché una delle auto coinvolte nel sinistro è stata interessata da un principio di incendio, subito domato.

E ancora, il traffico è andato letteralmente in tilt in quanto nel corso dei rilievi, e nonostante le segnalazioni dell’incidente in corso, prima una pattuglia della polizia stradale e successivamente una volante sono state anch’esse tamponate. Si è dovuta quindi bloccare la circolazione e far deviare le auto in transito nei pressi degli svincoli.

Per quanto concerne l’incidente primario, ha visto coinvolti tre mezzi: due fiat Punto ed un furgone. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto si è verificato un primo tamponamento tra una Punto e il furgone che viaggiavano sulla corsia nord, in direzione Brindisi.

Una terza auto, sempre una Fiat Punto, con a bordo tre persone (mamma, figlioletto e una parente) che sopraggiungeva in quel frangente, per evitare l’impatto con i veicoli incidentati, ha sbandato per poi impattare violentemente, sulla destra, contro il guardrail e dopo un testa coda si è fermata di traverso sulla statale. In seguito all’impatto la conducente e il figlioletto sono rimasti feriti e sono stati trasportati, con codice giallo, in ospedale dopo le prime cure dei sanitari delle ambulanze del 118 giunte sul posto.

