Scontro fra motoApe e corriere espresso, un ferito in codice giallo

TAURISANO – Due mezzi danneggiati (uno praticamente distrutto) e un ferito in ospedale, per fortuna non in condizioni critiche. È questo il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio alla periferia di Taurisano, per la precisione in contrada Ucceri, stradina un tempo evidentemente di campagna e ora, in pratica, conurbata, pur mantenendo le caratteristiche fisiche del tratturo. Tanto da essere molto stretta.

E proprio all’altezza di una curva è avvenuto il pericoloso scontro fra due veicoli commerciali, un furgone Iveco di un corriere espresso e un motocarro Ape. Uno scontro praticamente frontale, in cui ad avere la peggio è stato un uomo di 45 anni del posto, che si trovava nel motocarro. Tutta la parte frontale è andata distrutta. Sul posto sono intervenuti operatori del 118 e agenti di polizia del commissariato di Taurisano. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Tricase. I rilievi per chiarire la dinamica sino affidati ai poliziotti.