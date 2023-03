Terribile scontro in serata sulla Nardò-Avetrana: muore il conducente di una Maserati

NARDO? ? Lo scontro è stato violento e devastante e il bilancio è mestamente, ancora una volta, molto pesante. Ancora sangue sulle strade salentine e c?è stata una vittima nel terribile incidente che si è verificato nella tarda serata, intorno alle 19,40 su un tratto della Nardò-Avetrana, dove sono rimaste coinvolte due vetture, una Maserati e una Lancia Y che per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate mentre percorrevano la strada provinciale 359.

A seguito dello scontro le auto sono finite entrambe fuori strada in direzioni opposte: la Lancia ha terminato la sua corsa impattando contro un muro di recinzione, ribaltandosi e accartocciandosi su se stessa e sfondando la barriera di mattoni. La Maserati, dopo il tremendo impatto è invece finita nelle campagne circostanti, a diversi metri di distanza dalla carreggiata.

E? stato proprio il conducente di quest?ultima, Luca Margiotta Casaluci, un imprenditore 54enne, originario di Galatone, a perdere la vita in seguito al rocambolesco impatto. Accanto a lui viaggiava anche una donna, miracolosamente rimasta illesa che ha riportato delle contusioni ed era in evidente stato di shock.

La conducente della Lancia Y invece, una 33enne nativa di Conversano, me residente nel brindisino, è stata trasferita in codice rosso all?ospedale ?Vito Fazzi? di Lecce. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto, a sirene spiegate, si sono precipitati i mezzi di soccorso: ambulanze del 118, volanti della polizia del commissariato di Nardò e vigili del fuoco, e anche una pattuglia della polizia locale di Nardò. A quest'ultimi il compito dei rilievi e di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

In breve tempo la notizia del tragico sinistro è rimbalzata nel comune di Galatone, dove Margiotta era persona molto conosciuta per la sua attività imprenditoriale: era il titolare della Softex srl, azienda specializzata nella produzione di materiali per isolamento termico e acustico con sede nella zona industriale della cittadina galatea.

E la comunità piange questa ennesima vittima della strada a pochi giorni dall'incidente sul lungomare di Santa Maria al Bagno in cui ha perso la vita il giovane motociclista di Monteroni.