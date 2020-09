Tragica alba, podista viene travolto da un furgone: morto sul colpo

VEGLIE – Colpito in pieno mentre percorreva la circonvallazione di Veglie, per lui non c’è stato nulla da fare. Morto sul colpo. La tragedia s’è verificata prima ancora che sorgesse l’alba lungo il tratto che circonda l’intero paese e che immette sulle provinciali in direzione delle marine joniche.

Erano circa le 5,45 quando un furgone Ford Transit, a bordo del quale vi erano cinque extracomunitari, ha travolto Antonio Cappello, vegliese di 56 anni, uscito da casa molto presto per praticare podismo, attività sempre più diffusa e l’uomo praticava con una certa costanza.

La visibilità ancora non certo perfetta, a quell’ora, potrebbe aver concorso nell’incidente; sta di fatto che il furgone, una volta investito l’uomo, è uscito fuori strada, finendo nelle campagne circostanti. Questo perché il conducente potrebbe aver tentato all’ultimo istante una disperata manovra nel tentativo di evitare l’impatto.

Sul posto sono intervenute ambulanze del 118 - i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo - e i carabinieri della sezione radiomobile di Campi Salentina e della stazione di Veglie. L’uomo non aveva documenti addosso, ma per la sua identificazione si è proceduto attraverso il telefono cellulare che aveva comunque con sé.

Sono in corso accertamenti sul furgone, che sarà sequestrato, e sul conducente. Gli stranieri, a quanto sembra, dediti all’attività di commercio ambulante, si erano a loro volta svegliati molto presto per recarsi in direzione di Sant’Isidoro, marina di Nardò, dove oggi si svolge il mercato settimanale.

Aggiornamenti nelle prossime ore

