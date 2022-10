Individuato e denunciato il presunto autore dell’incendio al centro estetico

RACALE - Arrivano i primi riscontri investigativi per fare luce sugli episodi incendiari che hanno interessato, nella notte tra il 24 e 25 settembre scorsi, i centri contigui di Racale e Taviano. In particolare i carabinieri della stazione di Racale hanno identificato e denunciato, con l’accusa di danneggiamento a seguito di incendio, il presunto responsabile dell’atto doloso che ha interessato il centro estetico Beauty Center Glenda di Corso Garibaldi.

A seguito delle indagini condotte dai militari dell’Arma, partite subito dopo l’atto incendiario che si è verificato nella sera del 24 settembre, intorno alle 23,45, e grazie all’esame dettagliato dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona del corso e delle via trasversali (che sembrano aver immortalato il percorso compiuto dall’attentatore), gli investigatori sembrano certi dell’identità del responsabile.

Si tratta di un 30 enne del posto, R.M. per il quale è scattata la denuncia per danneggiamento e la cui posizione è ancora al vaglio degli accertamenti dei carabinieri e dell’autorità giudiziaria.

Secondo l’accusa sarebbe stato il giovane, riconosciuto grazie alla visione dei fotogrammi delle telecamere e da altri riscontri, che munito di una bottiglietta contenente liquido infiammabile avrebbe tentato di appiccare le fiamme per causare danni al centro estetico.

Tentativo andato in porto solo parzialmente: le fiamme, quella notte, intaccarono il portone e la vetrata d’ingresso, annerendo e causando danni anche alla facciata e al marciapiede, ma senza colpire l’interno del locale.

Poche ore più tardi, in quella medesima nottata, nella vicina Taviano, un altro incendio ha poi colpito e distrutto il suv, Fiat Freemont, del vicecomandante della stazione dei carabinieri proprio di Racale. Al momento non sembra che tra i due episodi possa configurarsi un collegamento, ma le indagini sono ancora in corso e non si esclude nessuna ipotesi.