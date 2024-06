Un gatto in stato di decomposizione nel giardino dello studio del sindaco: probabile intimidazione

PRESICCE – ACQUARICA – Si teme possa trattarsi di una intimidazione quella avvenuta nelle scorse ore a Presicce-Acquarica, nel giardino del sindaco Paolo Rizzo. Nella mattinata di ieri, infatti, il primo cittadino ha fatto un’inquietante scoperta nel cortile del suo studio professionale, adiacente alla propria abitazione: all’interno, ignoti hanno piazzato il corpo di un gatto senza vita e ormai in fase di decomposizione.

Il macabro ritrovamento nella zona di via Murri, alla periferia della cittadina. Rizzo si è subito rivolto alla stazione locale dei carabinieri per segnalare quanto accaduto. I militari stanno ora cercando le videocamere di sorveglianza che potrebbero aiutare a tracciare il tragitto percorso dagli eventuali autori del gesto. Stando ai riscontri da parte dei veterinari, l’animale sarebbe morto da oltre una decina di giorni: qualcuno ne ha afferrato il corpo e lo ha volutamente inserito nel giardino, tramite il cancello in ferro.

Un episodio dal sapore intimidatorio che, se confermato, getterebbe ulteriori ombre sulla comunità di Presicce-Acquarica che, nelle ultime settimane, è finita sulle pagine delle cronache locali per un ordigno inesploso e per un altro deflagrato in pieno centro. Due anni fa, peraltro, lo stesso primo cittadino era stato nuovamente preso di mira da ignoti e raggiunto da un messaggio minatorio. Era il mese di aprile del 2022 quando una lettera, con su scritto “Stai attento, non fare l’eroe”, fu recapitata a Rizzo che si ritrovò anche la carrozzeria della vettura danneggiata.

