Il torneo si trasforma in incubo: giovani calciatori salentini intossicati in Calabria

TRICASE – Ci sono una ventina di giovani calciatori tra le persone sfortunate protagoniste (si parla dalle fonti di zona di 150 soggetti, la metà circa degli ospiti totali) di un’intossicazione collettiva consumatasi in Calabria nelle scorse ore: una notte da incubo, che ha costretto alcuni dei soggetti coinvolti, accolti in una struttura ricettiva di Botricello, comune della provincia calabrese, a fare ricorso alle cure mediche presso l’ospedale “Pugliese” di Catanzaro.

Giovani calciatori, dagli otto ai quindici anni, con i loro staff tecnici, giunti da ogni parte d’Italia, per un torneo previsto nel centro sportivo della Figc nel quartiere Sala di Catanzaro. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto e sulla vicenda stanno provando a far luce i carabinieri del Nas assieme ai colleghi della stazione locale, al personale dell’Asp e al Comune.

I giocatori con accompagnatori sarebbero arrivati in zona venerdì mattina, soggiornando e cenando in struttura prima che qualche ora dopo si presentassero i primi malori con i classici sintomi da intossicazione. Nel gruppo anche i giovani dell’Atletico Tricase (con atleti provenienti anche da comuni vicini come Montesano Salentino e Ruffano). In ospedale è stata diagnostica un’intossicazione alimentare.

Fortunatamente le condizioni dei ragazzi salentini non sarebbero gravi e sarebbero andate via via migliorando, sino ad ottenere il nullaosta dei medici per ottenere il via alla ripartenza e al ritorno a casa, avvenuto questa mattina, attorno all’alba. Si attendono ora ulteriori sviluppi sulle indagini avviate.