Esalazioni in una lavanderia, uomo sviene e cliente resta intossicata per salvarlo

SUPERSANO – Un primo maggio di tensione e paura quello vissuto per qualche istante in una lavanderia di Supersano: questa mattina, in via Alfieri, attorno alle 13, infatti, due persone sono state soccorse e messe in salvo in seguito ad una probabile intossicazione patita per le esalazioni chimiche, provenienti da alcuni solventi presenti nei prodotti, utilizzati all’interno della struttura.

Dalle prime ricostruzioni, ad accusare un malore sarebbero stati dapprima un uomo e poi una donna: si tratta, nel primo caso, del marito della titolare della struttura (una lavanderia self-service), l’altra una cliente di passaggio. L’uomo avrebbe perso conoscenza dopo essere rimasto stordito per effetto delle esalazioni, diffusesi all’interno dell’ambiente e contenute nei solventi utilizzati per il lavaggio a secco.

Poco dopo, sul posto, è sopraggiunta una cliente, che ha notato l’uomo svenuto e ha prestato soccorso lanciando l’allarme e provando a trascinarlo all’esterno. Tuttavia, la stessa donna, nello sforzo, è poi rimasta intossicata, avendo a sua volta respirato le esalazioni, svenendo. Qualche passante, assistendo alla scena, ha chiamato i soccorsi.

Sul luogo, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie, che hanno tratto in salvo i due intossicati, consegnandoli alle cure dei sanitari del 118, sopraggiunti nel frattempo con i propri mezzi: l’uomo si è subito ripreso, tanto da rifiutare il trasferimento al pronto soccorso.

Più grave e delicata la situazione della donna, risultata soggetto allergico: la cliente della lavanderia è stata portata per accertamenti all’ospedale di Casarano ma fortunatamente non rischia la vita.

I pompieri hanno poi effettuato un sopralluogo all’interno del locale, rilevando che la sostanza fuoriuscita sarebbe verosimilmente trielina. I vigili del fuoco hanno interdetto l’utilizzo dell’attività sino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

In via Alfieri sono poi intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato indagini per risalire alle cause dell'incidente, e i tecnici dello Spesal per le verifiche necessarie in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro.