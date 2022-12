Sequestrati 2 milioni di euro a bookmaker maltese: ispezionati 8 centri scommesse nel Salento

LECCE – Un bookmaker maltese avrebbe operato dal 2016 in Italia, con profitti davvero notevoli ma evadendo completamente le tasse. Dei sedici centri scommesse sottoposti a ispezione in Puglia, due hanno sede a Lecce città e altri sei nella provincia. I finanzieri di Torino hanno infatti condotto una maxi operazione sul territorio nazionale, procedendo con un sequestro preventivo per oltre 2 milioni di euro nei confronti dell'indagato straniero: quella che sarebbe corrispondente alla cifra evasa.

L’attività investigativa delle fiamme gialle di Torinoi, coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo piemontese, ha portato all’acquisizione di elementi documentali e soprattutto dei contratti stipulati tra il bookmaker e le attività salentine (così come in altre regioni italiane): dati ottenuti dai militari anche grazie alla collaborazione con la Sogei spa, la partecipata del ministero incaricata di monitorare i flussi dei giochi d’azzardo.

Nessuna irregolarità è stata riscontrata nei punti di raccolta di scommesse del Tacco: i gestori si sarebbero limitati ad aggregare le scommesse calcistiche, ippiche, e tutte le altre online, da trasmettere poi all’operatore maltese. Quest’ultimo, di contro, avrebbe dichiarato di operare solo all’estero. Ma in realtà era attivo in Italia senza mai aver costituto alcuna forma societaria e dunque arrecando un danno alle casse dello Stato. Facendosi inviare le scommesse a Malta, e recuperando somme e incassi notevoli, avrebbe pagato le imposte soltanto nella percentuale prevista dall’isola. E quest'ultima, notoriamente, prevede un regime fiscale molto conveniente per i bookmaker.