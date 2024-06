Lavori illegittimi nell’hotel e truffa alla Regione, chieste 7 condanne

SANNICOLA - False attestazioni sugli interventi edilizi di ampliamento della struttura ricettiva a cinque stelle “Villa Ravenna”, sulla provinciale Sannicola-San Simone, che risale alla fine del ‘700, e un contributo di circa 600mila euro ottenuto illegittimamente dalla Regione Puglia. Queste le accuse oggetto dell’inchiesta coordinata dalla procuratrice aggiunta (oggi in pensione) Elsa Valeria Mignone, in cui erano contestati a vario titolo i reati di abusivismo edilizio e truffa.

Al banco degli imputati, ci sono sei persone, nei riguardi delle quali oggi il sostituto procuratore Massimiliano Carducci ha invocato le seguenti richieste di condanna: due anni per Claudio De Prezzo, 59 anni, di Sannicola, amministratore e gestore di fatto della società “Villa Ravenna” proprietaria della struttura; 2 anni e 4 mesi per Anna Pisanello, 86 anni, di Sannicola, legale rappresentante della società; Salvatore Pellegrino, 57 anni, di Nardò, tecnico progettista e direttore dei lavori fino al 20 luglio 2015 e dal 17 maggio 2017; un anno per Luigi Verardi, 55 anni, di Racale, tecnico progettista e direttore dei lavori (dal 20 luglio del 2015); un anno e mezzo per Gianpaolo Miglietta, 60 anni, di Tuglie, Responsabile del 3° Settore dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sannicola; Giordano Carrozzo, 58 anni, di Melendugno, responsabile del Suap del Comune di Sannicola; un anno e mezzo per Giuseppe Ingrosso, 53 anni, di Lecce, Responsabile del Procedimento relativo al Parere di conformità edilizia e urbanistica.

Sotto la lente dei magistrati era finita una fattura rilasciata nel 2014, su operazioni inesistenti in favore di “Villa Ravenna” che fu inserita, insieme ad altra documentazione con la quale si attestava “il pieno rispetto delle vigenti norme edilizie e urbanistiche sul lavoro”, presentata per ottenere il contributo dalla Regione Puglia. Per questo, sia De Prezzo che Pisanello furono rinviati a giudizio per truffa.

Nelle prossime udienze (l’11 e il 19 settembre, e il 16 ottobre) discuteranno gli avvocati difensori Luigi Corvaglia, Francesco Galluccio Mezio, Alberto Gatto, Angelo Vantaggiato e Roberto Marra.

La sentenza del collegio di giudici, con presidente Bianca Maria Todaro, è attesa per il 6 novembre.

