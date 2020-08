Lavori non autorizzati su aree vincolate: denunce a Porto Cesareo e Tricase

PORTO CESAREO – Un 74enne di Porto Cesareo è stato denunciato dai carabinieri della stazione forestale di Gallipoli per aver eseguito senza la necessaria autorizzazione paesaggistica lavori sul proprio fondo, utilizzando mezzi meccanici per il dissodamento del terreno e l’eliminazione del pascolo.

Ad A.S.P., queste le iniziali, sono contestati anche il reato di deturpamento di bellezze naturali e la violazione della legge regionale del 2006. Il suo terreno, infatti, classificato come pascolo dal Piano paesaggistico e territoriale della Regione Puglia, ricade nella riserva naturale “Palude del conte e duna costiera”.

I militari della stazione forestale di Tricase, invece, hanno denunciato tre persone – B.G.C. di 48 anni, R.V. di 66 e M.R. di 60 - per aver realizzato un’opera in calcestruzzo armato, un accesso al fondo e un percorso interno in assenza di permesso a costruire e autorizzazione paesaggistica e, comunque, in difformità della segnalazione di inizio attività. La zona interessata è sottoposta vincolo, in quanto di notevole interesse pubblico. Contestato anche il posizionamento di due serbatoi.