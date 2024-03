Agenti della penitenziaria salvano un detenuto dal suicidio per impiccagione

LECCE – Un detenuto di 36 anni residente nella provincia di Barletta-Andria-Trani è stato salvato in extremis mentre stava tentando di suicidarsi nella sua cella, nel carcere di Lecce. Una tragedia sventata grazie all’intervento di agenti di polizia penitenziaria in servizio in quel momento. E un fatto che risale a giovedì scorso, anche se la notizia è trapelata soltanto oggi, attraverso una nota del Sappe (Sindacato autonomo di polizia penitenziaria), una delle sigle sindacali di riferimento della polizia penitenziaria, a firma del segretario generale Federico Pilagatti.

Il detenuto in questione, che sta scontando una pena per reati contro il patrimonio, soffrirebbe di problemi di natura psichiatrica e, nelle prime ore del pomeriggio del 21 marzo, secondo la ricostruzione del Sappe, avrebbe “legato al collo un pezzo di lenzuolo bloccato nel punto più alto dell’inferriata della finestra”.

“Fortunatamente – prosegue la nota del sindacato – il poliziotto penitenziario addetto al controllo della sezione detentiva che aveva notato qualcosa di strano nel giro di ispezione qualche momento prima, non si era allontanato troppo per cui appena ha udito un rumore strano provenire proprio da quella stanza, si è fiondato all’interno lanciando l’allarme”.

A quel punto, l’agente “ha cercato di sollevare con grande sforzo il pesante detenuto che era già svenuto cercando di alleviare la pressione sul collo”, dopodiché è arrivato in soccorso un collega e tutti e due “hanno slegato la corda rudimentale dall’inferriata e adagiato il detenuto per terra, in attesa dell’arrivo dei sanitari che dopo un po’ sono riusciti a rianimarlo”.

“Questa bella notizia ha un po’ salvato il clima pasquale ed evitato che la conta di suicidi in carcere da parte di detenuti salisse ancora”, commenta Pilagatatti. Il quale ricorda: “Purtroppo questo è l’ennesimo salvataggio di decine e decine di detenuti che tentano il suicidio in carcere da parte dei poliziotti penitenziari senza mai un riconoscimento”.

Il problema dei suicidi nelle carceri

Per il Sappe la problematica dei suicidi, in Italia, riguarda in larga parte proprio detenuti affetti da problemi psichiatrici i quali non riceverebbero adeguate cure e non seguirebbero percorsi di riabilitazione. Una tematica sollevata spesso dalle diverse sigle dei sindacati di polizia penitenziaria.

Secondo Pilagatti, il baratro in cui sono state inghiottite le carceri italiane, negli ultimi anni, deriverebbe da una politica sempre più disattenta: organici ridotti, e non solo fra gli agenti, ma anche fra educatori, assistenti sociali e altre figure di riferimento per i detenuti, strutture fatiscenti, nuove carceri che non vengono costruite. Non sarebbe mai stata presa in seria considerazione, per esempio, l’uso di strutture modulari prefabbricate, che hanno il vantaggio di essere anche più economiche. Questi e molti altri problemi, uniti al sovraffollamento di tanti istituti di pena, formano così la base di un disagio sempre più esteso.

Spingendosi oltre, Pilagatti parla addirittura di “censura di Stato sulle carceri” che “non consente un dibattito attento e sereno”. E aggiunge: “Nei talk show nazionali e locali si parla di tutto, meno che di carceri”. Un chiaro riferimento a quanto sta avvenendo in questi giorni, in cui molte attenzioni sono rivolte al caso di Ilaria Salis in Ungheria. Ma, per il segretario generale, sarebbe un dibattito annacquato, perché a suo dire la maggior parte degli opinionisti che stanno affrontando la questione hanno scarsa dimestichezza con la realtà di un carcere.