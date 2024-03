Paura per un 84enne: si perde nel buio, in periferia. Ritrovato vicino a un casolare

LECCE – La tempestività nel richiedere soccorso e nel mettere in piedi la macchina delle ricerche interforze è stata determinante nella risoluzione di un caso di persona scomparsa che, se solo si fosse tardato troppo, avrebbe potuto avere un epilogo drammatico.

Questa sera, infatti, un anziano di 84 anni affetto da alcune problematiche cognitive dovute all’età, ha smarrito la via di casa mentre stava facendo, probabilmente, una passeggiata. Il fatto è accaduto all’estrema periferia di Lecce, ovvero nella parte più esterna del rione Santa Rosa, quasi in uscita dalla città, in direzione delle marine. Un’area in cui il caseggiato è rotto da ampie campagne.

L’uomo, che abita con la moglie non lontano via Giammatteo, all’improvviso si deve essere trovato spaesato, immerso in un paesaggio che non riconosceva più, con l’aggravio delle ombre della sera che devono aver aumentato il senso di disorientamento.

Una situazione molto delicata, quindi, ma per fortuna la chiamata ai numeri d’emergenza dei familiari è stata immediata e, sotto il coordinamento della prefettura, in zona si sono convogliati in pochi minuti più mezzi e uomini per avviare una battuta di ricerca. Hanno fatto parte del dispositivo volontari della Croce rossa italiana con il nucleo cinofilo al seguito, vigili del fuoco, volanti di polizia e operatori del 118.

Di lì a poco sarebbe arrivato anche personale della protezione civile, chiamato per rinforzare ancor di più il dispositivo nello scorrere dei minuti, ma per fortuna, alla fine, l’84enne è stato ritrovato. L’uomo, peraltro, contattato più volte sul proprio cellulare, pur riuscendo a rispondere, non sapeva fornire alcuna indicazione circa la sua posizione.

Diversi cittadini che abitano in zona hanno fornito a loro volta un prezioso contributo. Sono stati ascoltati per capire se qualcuno lo avesse notato o conoscesse i suoi percorsi. E, meno di mezzora dopo la richiesta di aiuto, arrivata attorno alle 19,30, l’anziano è stato ritrovato. Spaesato, ma sano e salvo e in discrete condizioni.

Aveva trovato una sorta di riparo nei pressi di un casolare diroccato che si trova fra campi incolti che si aprono al termine di via Stura, laddove finisce anche l’asfalto e la strada si fa sterrata. Prima di essere riconsegnato all’abbraccio della famiglia, l’84enne è stato visitato dai sanitari per sincerarsi delle sue condizioni.