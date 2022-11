Blitz nel “Panareo”, rintracciato uomo che si era sottratto alla cattura

LECCE – Deve scontare un cumulo di pena per quattro anni e tre mesi di reclusione, reati tutti legati agli stupefacenti e alle armi. Gennaro Hajdari, 39enne, già dal 23 settembre scorso avrebbe dovuto trovarsi in carcere, ma nell’occasione si era sottratto alla cattura, peraltro contando sul supporto di diversi residenti del campo “Panareo”, che nella circostanza avrebbero ostacolato l’operato degli agenti. In buona sostanza, sarebbe riuscito a far perdere le tracce per un po’, salvo poi ritornare evidentemente nel campo sosta, una volta calmatesi le acque. E qui, infatti, è stato rintracciato.

Oggi, infatti, le cose sono andate diversamente. La polizia, in tarda mattinata, si è ripresentata nel campo che ospita la comunità rom leccese, ai margini della strada statale 7ter. E questa volta, la Squadra mobile della Questura di Lecce, arrivata accompagnata in massa da colleghi di altri reparti (Reparto prevenzione crimine “Puglia Meridionale”, unità cinofile antiesplosivo e antidroga e unità di rinforzo del Reparto mobile), ha perquisito il luogo da cima a fondo il luogo e, più che altro, ha impedito eventuali fughe. Tanto che Hajdari è stato trovato insieme alla famiglia, riunita alle 13 a pranzo intorno al tavolo. E finalmente è stato eseguito l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura.

Quello di Hajdari non è certo un nome nuovo alle cronache. Negli anni è stato coinvolto in diverse operazioni sulla criminalità organizzata nel Salento. L’ultima condanna è anche piuttosto recente. L’11 giugno dello scorso anno, infatti, in primo grado, gli sono stati inflitti due anni e otto mesi, più 14mila euro di multa, nell’ambito dell’operazione “Final Blow”. Il 39enne era fra coloro che avevano scelto di essere giudicati con il rito abbreviato.