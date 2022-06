Piovono calcinacci sul marciapiede, intervento dei vigili del fuoco

LECCE – Intervento di una squadra di vigili del fuoco, questa sera, a Lecce, in via Leuca (nell’omonimo quartiere), all’angolo con via Pordenone, per la caduta di calcinacci da un balcone posto al secondo piano.

La richiesta è stata fatta da diversi passanti dopo che alcune pietre si sono distaccate, franando al suolo, in un punto peraltro di continuo passaggio di pedoni, per via della presenza di una serie di attività commerciali, fra cui una pescheria (proprio nel punto in cui vi è stato il cedimento), ma anche un orologiaio, un supermarket e una cartoleria.

I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra dal comando provinciale, supportata dall’autoscala. Hanno messo in sicurezza l’area, picchettando sui punti più cedevoli, e verificato anche la tenuta degli altri ballatoi, qualora fosse stato necessario un ulteriore intervento.

L’area in cui si è verificata la caduta di calcinacci è stata transennata, mentre sul posto, per regolare la viabilità (un punto abbastanza critico, visto che alla confluenza di un incrocio semaforico), sono intervenuti anche gli agenti di polizia locale. Non vi sono stati ferimenti, né ulteriori danni.