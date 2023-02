Pioggia battente, tre anziani salvati dai poliziotti nelle auto sotto l’acqua

LECCE – Sono state diverse le persone salvate, ieri pomeriggio, quando all’improvviso la città di Lecce e le zone limitrofe sono state colpite da un violento acquazzone, degenerato in grandinata (LeccePrima è stata fra i pochi a raccontare quanto avvenuto). L’evento atmosferico è durato mezzora circa, ma tanto è bastato per provocare allagamenti e pericoli. A essere colpiti, in particolare il quartiere Leuca e il contiguo rione Castromediano di Cavallino.

Diversi salvataggi sono stati effettuati dagli agenti di polizia delle volanti. In via Corvaglia, per esempio, nei pressi del parco Tafuro, si è avuto un intervento su segnalazione di un’anziana donna rimasta bloccata con la propria autovettura. A causa dell’allagamento, non riusciva a ripartire.

Una volta giunti in prossimità del parco, a poche centinaia di metri dall’auto della donna, anche la volante è rimasta bloccata. A quel punto, i poliziotti hanno proseguito a piedi, lasciando l’auto di servizio con i segnali luminosi accesi al centro della carreggiata a fare da sbarramento ad eventuali altri veicoli.

Tuttavia, una volta giunti in prossimità del sottopasso, i cosiddetti ponticelli, gli agenti hanno intravisto un’autovettura di colore scuro semi sommersa dall’acqua piovana, con i segnali di pericolo accesi. Raggiuntala, all’interno c’era di un uomo in grave difficoltà, impossibilitato ad aprire la portiera in quanto l’acqua aveva raggiunto l’altezza dello sterzo. A quel punto i poliziotti sono intervenuti immediatamente estraendolo dal finestrino parzialmente aperto, sollevandolo di peso e riuscendo a portarlo in sicurezza, a una estremità della carreggiata che non era invasa dall’acqua.

Nel frattempo è intervenuta in ausilio un’altra pattuglia in servizio di volante per bloccare definitivamente la strada ostruita dall’acqua, in attesa dei vigili del fuoco. Gli agenti intervenuti nel salvataggio hanno continuato a piedi verso via dell’Abate, alla ricerca dell’anziana signora che per prima aveva richiesto l’intervento dei soccorsi e dove nel frattempo stava convergendo altro personale per bloccare la strada e deviare il traffico.

In lontananza, finalmente, si è intravista un’altra autovettura in panne in mezzo alla carreggiata ingorgata dall’acqua. Dentro vi era una coppia di anziani in preda al panico perché impossibilitata a muoversi, in quanto l’uomo era invalido. I poliziotti dapprima hanno tentato, invano, di riavviare l’autovettura, poi, per tranquillizzare i due malcapitati, hanno spinto con la forza delle braccia la vettura all’estremità della carreggiata libera dall’acqua piovana.

Una volta rasserenati i due coniugi, rispettivamente, lei di 77anni e lui di 87, sono stati invitati a farsi assistere dal personale del 118, ma hanno riferito di non avere bisogno di cure: solo di qualcuno che li riaccompagnasse a casa per riprendersi da quella brutta paura. E dato che non avevano parenti in città che potessero aiutarli, gli agenti hanno accompagnati a casa i due anziani, impauriti, ma riconoscenti per il lieto fine.

Altre situazioni di difficoltà si sono avute in mezza Lecce e non solo. A Castromediano ha colpito quanto accaduto in via Einaudi, dove, a causa di foglie e spazzatura, gli scoli dell’acqua piovana sono rimasti bloccati e le auto sono rimaste semisommerse. Come si può vedere nella foto d’apertura.