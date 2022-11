Controlli straordinari in città: sequestri di droga e sanzioni

LECCE – Sono giornate dedicate a controlli straordinari, quelle recenti, da parte della polizia, a Lecce, dove, su input del questore Andrea Valentino, ieri si è data maggiore attenzione alla zona della stazione ferroviaria. Qui, come noto, gravitano molti soggetti senza fissa dimora, specie stranieri, e non mancano situazioni particolari dovute ad abuso di alcool. Controlli sono stati svolti anche nelle vie limitrofe, a contrasto del traffico di stupefacenti, del fenomeno della prostituzione e dei reati contro la persona in genere.

Sono state controllate cinque attività commerciali autorizzate alla somministrazione di alcoolici all’interno delle quali sono stati identificati diversi avventori. Alcuni avevano diversi precedenti penali. Nei pressi della stazione è stato sanzionato un 46enne di Lizzanello per guida in stato di ebbrezza alcoolica. Ovviamente, gli è stata ritirata la patente. Fra gli altri provvedimenti, anche la segnalazione di un senegalese senza fissa dimora, in possesso di 0,5 grammi di marijuana, una 22enne della provincia, anche lei con 0,5 grammi di marijuana e un uomo di 43 anni, sempre della provincia di Lecce, con oltre 10 grammi di eroina.

In prossimità del viale dell’Università, i controlli hanno interessato gli avventori di alcuni locali mentre, sempre nell’ambito dei servizi, è stato notificato l’avviso di avviso di rigetto del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno ad un cittadino senegalese, mentre un suo connazionale, irregolare in Italia e destinatario di un ordine di espulsione del questore di Lecce datato 29 agosto 2021, è stato denunciato per non avervi ottemperato.

E non è tutto. Il controllo è stato esteso anche alla piazzetta davanti all’ex Convitto Palmieri. Qui gli agenti hanno controllato una ventina di ragazzi, tutti minorenni. A uno di loro hanno sequestrato una bustina con una piccola quantità di hashish.

I servizi straordinari, che proseguiranno anche nei prossimi giorni, sono stati eseguiti dalle pattuglie della Sezione volanti della Questura di Lecce, dal personale della Divisione di polizia amministrativa da uomini del Reparto prevenzione crimine “Puglia Meridionale”, anche con posti di controllo in città. Come rinforzo, un’unità del Reparto mobile di Taranto impiegato per assicurare un supporto adeguato in caso di episodi di insofferenza ai controlli.