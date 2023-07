Agente fuori servizio nota furgone ricercato: lungo inseguimento, poi lo schianto

LECCE – Quello che si chiama un incrocio di destini. Scoperto per puro caso, inseguito per decine di chilometri, infine acciuffato da un poliziotto fuori servizio, dopo che questi ha anche subito dal presunto autore del furto di un furgone un tentativo di speronamento.

Solo che ad avere la peggio, nel corso del tallonamento, alla fine è stato proprio il ricercato. Augusto Capoccia, leccese 57enne, un’interminabile lista di precedenti alle spalle, non ha avuto allo sterzo la stessa freddezza del poliziotto. E non riuscendo più a reggere quel pressing asfissiante, si è andato a schiantare contro il guardrail. Nemmeno il tempo di uscire dall’abitacolo e qualche istante dopo s’è ritrovato anche le manette ai polsi. Nel frattempo, infatti, erano arrivati sul posto i colleghi dell’agente, con le auto di servizio.

Il furto nella mattinata

È probabile che per tutta la mattinata il poliziotto, che opera proprio preso la Sezione volanti, sia stato fra coloro che abbiano cercato di rintracciare senza esito quel furgone. La denuncia del proprietario era già stata presentata in questura, i dati principali, come targa e modello (si tratta di un Fiat Ducato), smistati come da prassi via radio, altri elementi avrebbero peraltro fatto già addensare i sospetti su Capoccia quale possibile autore. Ma il più delle volte, si sa, i veicoli rubati spariscono subito dalla scena, destinati magari a essere nascosti in qualche garage o messi al riparo da occhi indiscreti in zone di estrema periferia.

La sorte, però, oggi ha voluto divertirsi un po’, quando ha deciso che il poliziotto dovesse avvistare il Ducato subito dopo aver finito il proprio turno, nel primo pomeriggio. Era ancora in divisa, ma ormai diretto verso casa, con la sua Nissan Qashqai, quando, su viale Grassi deve aver sgranato gli occhi. Roba da non crederci, era proprio il furgone ricercato. Così, dopo aver tentato di avvicinarsi una prima volta al soggetto alla guida, per fermarlo, s’è visto costretto a un pedinamento fuori programma con la sua auto. Non senza aver, intanto, avvisato di tutti gli spostamenti le volanti in quel momento sul territorio.

L'inseguimento

Capoccia, infatti, ha cercato di defilarsi, uscendo a tutta velocità da Lecce, sempre marcato a uomo dall’agente in Qashqai. Alla fine inseguito e inseguitore si sono trovati sulla strada provinciale 367, non lontano dall’aeroporto militare “Fortunato Cesari” e qui la situazione si è fatta a dir poco incandescente, con i veicoli che hanno assunto maggior velocità e con l’impossibilità, per il 57enne, di riuscire a seminare il tenace poliziotto.

E così, persa la lucidità avuta fino a quel momento, il conducente del Ducato è andato a schiantarsi contro il guardrail. Finendo praticamente a cavallo fra le due barriere che separano le carreggiate della provinciale. Bloccato, è stato condotto in questura, quando sono arrivate sul posto le volanti, e dichiarato in arresto. È stato posto ai domiciliari, su disposizione del magistrato di turno, Erika Masetti. Risponde di furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Per i rilievi sul sinistro sono stati chiamati i carabinieri della Sezione radiomobile di Lecce. Per quelli sul furgone, che è poi stato sequestrato, la polizia scientifica.

Bisogna dire che Augusto Capoccia, ultimamente, non è stato molto fortunato con le autovetture. Nel giugno del 2021 mollò a terra una bicicletta per rubare una Citroen Berlingo. La fuga durò davvero poco. Rimasto imbottigliato nel traffico della mattina, in via Leuca, nelll’omonimo quartiere di Lecce, inseguito dallo stesso proprietario, fu raggiunto e arrestato, anche in quella circostanza, dagli agenti della Sezione volanti. Questa volta aveva decisamente campo più aperto. Ma ha dovuto fare i conti con l’occhio lungo e la perseveranza di un poliziotto molto attento ai dettagli.